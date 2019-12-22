شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النقرس.. تعرف على أفضل 8 أطعمة لحمايتك من آلام وتورم المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع boldsky، أن النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل، الذى يتطور عندما تتراكم كمية زائدة من حمض اليوريك وتشكل بلورات فى مفاصلك، تسبب هذه الحالة ألما مفاجئا، وتورما، تؤثر التهاب المفاصل فى الغالب على أصابع القدم الكبيرة، يمكن أن تؤثر أيضًا على الأصابع والرسغين والركبتين والكعب.



افضل الأطعمة لمرضى النقرس

حمض اليوريك، الذى يسبب نوبات النقرس أو النقرس هو ناتج النفايات الذى يصنعه الجسم عندما تنهار مادة تسمى البيورين، والتى توجد فى العديد من الأطعمة، تحدث نوبات النقرس عادة فى الليل وتستمر من 3 إلى 10 أيام، لن يتمكن الأشخاص المصابين بالنقرس من إزالة حمض اليوريك الزائد بكفاءة من الجسم، على عكس الأشخاص الأصحاء، قد يساعد اتباع نظام غذائى فى تقليل مستويات حمض اليوريك فى الدم، وبالتالى المساعدة فى إدارة الحالة وإبطاء تقدم تلف المفصل.

يهدف النظام الغذائى إلى مساعدتك على تحقيق وزن صحى وعادات الأكل الجيدة، من خلال تقييد استهلاك الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البيورين، مثل، اللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والكحول، والبيرة، يرشدك اتباع نظام غذائى لمرضى النقرس فى تناول النوع الصحيح من الأطعمة، والذى لن يساعد فقط فى منع ظهور هذه الهجمات، ولكن أيضا تعزيز نمط حياة صحي.

تعرف على أفضل الأطعمة التى يمكن تضمينها لحمايتك من النقرس..

اطعمة صحية لمناسبة لمرضى النقرس

1. الفواكه..

جميع أنواع الفواكه تقريبًا آمنة لمرض النقرس، تشير الدراسات إلى أن الكرز مفيد بشكل متزايد لمرض النقرس، لأنه يمكن أن يساعد فى منع الهجمات عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك والحد من الالتهابات، كما أن تناول الفاكهة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال، واليوسفي، والباباى، مفيد أيضًا لعلاج النقرس.

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الخضروات

2. الخضار..

تناول الكثير من الخضروات مثل، الكرنب، والفلفل الأحمر، ،حيث إن تناول الخضروات لن يساعد فى تخفيف الأعراض فحسب، بل يساعد أيضًا فى منع ارتفاع مستويات حمض اليوريك فى جسمك، وبالتالى الحد من ظهور هجمات النقرس، أضف البطاطس، والبازلاء، والمشروم، والباذنجان، فى حمية النقرس لديك من أجل تحسين إدارة الحالة.



البقول

3. البقوليات..

يعد العدس، والفاصوليا، وفول الصويا، من أفضل البقوليات التى يمكن تناولها لمرض النقرس، غنى بالبروتين والألياف، يمكن أن يساعد استهلاك البقوليات المتحكم فيه على منع ظهور الالتهاب الناجم عن النقرس.



المكسرات

4. المكسرات..

أشارت الدراسات، إلى أن اتباع نظام غذائي للنقرس، ينبغى أن يشمل ملعقتين من المكسرات والبذور كل يوم، تشمل المصادر الجيدة للمكسرات والبذور، والجوز، واللوز، وبذور الكتان، الكاجو.



الحبوب الكاملة

5. الحبوب الكاملة..

تحتوى الحبوب الكاملة مثل، القمح، والنخالة والشوفان، على كميات معتدلة من البيورينات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من النقرس، فإن فوائد تناول أطعمة الحبوب الكاملة تفوق بكثير المخاطر، يمكن أن يساعد الاستهلاك المتحكم فيه من الشوفان، والأرز البني، والشعير، وما إلى ذلك في تخفيف الأعراض والألم المرتبط بالنقرس.

6. منتجات الألبان..

تشير الدراسات، إلى أن شرب الحليب قليل الدسم، وتناول الألبان قليلة الدسم، يمكن أن يقلل من مستويات حمض اليوريك لديك، وخطر الإصابة بنوبة النقرس، البروتينات الموجودة في الحليب تعزز إفراز حمض اليوريك في البول، وبالتالي علاج الحالة. بالمقارنة مع منتجات الألبان عالية الدسم، يبدو أن منتجات الألبان قليلة الدسم مفيدة بشكل خاص.



البيض

7. البيض..

تناول البيض، يمكن أن يكون مفيدًا لفرد يعانى من النقرس، البيض منخفض في البيورينات، ويمكن أن يساعد استهلاكه باعتدال في تقليل التهاب النقرس.



التوابل

8. الأعشاب والتوابل..

قد تعمل الأعشاب العلاجية، مثل، الزنجبيل، والقرفة، والكركم، بشكل جيد فى الحد من الألم الناجم عن النقرس، لأنها مضادة للالتهابات قوية، الفلفل الأسود، القرفة، هى بعض من الأعشاب والتوابل المفيدة، التى يمكن إضافتها إلى حمية النقرس.

ملاحظة أخيرة، بالإضافة إلى المواد الغذائية سالفة الذكر، وبعض الأسماك، يمكن استهلاك معظم اللحوم باعتدال، تعتبر الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيوت الكتان، مفيدة للغاية لشخص يعانى من النقرس، يمكن للمرء أيضا تناول القهوة، والشاى، والشاى الأخضر.