شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت 4 حبات من اللوز يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوز غذاء ممتاز لتناوله كل يوم لأنه مليء بالبروتينات والفيتامينات والألياف، ويُعتقد أن تناوله بانتظام يقلل من مخاطر حدوث مشاكل صحية، مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة ومرض السكر من النوع الثاني.

وعلى الرغم من أنه يحتوى على قدر كبير من الدهون إلا أنها في الغالب من النوع الأحادي غير المشبع الذي يحمي قلبك بالفعل، وللتعرف ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت 4 حبات من اللوز يوميا عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع "hhdresearch".

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قد يبدو أمرًا لا يصدق أن أربع حبات من اللوز يوميًا يمكنها فعل أي شيء على الإطلاق لصحتك، فجسمك سيحصل على 3.5 جرامات من الألياف و6 جرامات من البروتين و9 جرامات من الدهون غير المشبعة الأحادية. ويوفر اللوز أيضًا كمية جيدة من فيتامين E، والمنجنيز، والمغنيسيوم.

فتناولك لـ4 حبات من اللوز تساهم في تقليل الكولسترول الضار LDL مع زيادة الكولسترول الجيد HDL. هذا أمر مهم لأن ارتفاع الكولسترول في الدم يعرضك لخطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الشريان المحيطي.

وعندما تستبدل اللوز بوجبة خفيفة غير صحية مثل الحلوى فيمكنك تقليل نسبة الكولسترول السيئ بنسبة تصل إلى 10٪، وترتبط الفائدة بمحتوى فيتامين (هـ) داخل جوزة الطيب، والفلافونويد الموجود في جلد الورق اللوزي معا فإنها تمنع تطوير الإصابة بانسداد الشريان.

ولمنع الشيخوخة المبكرة 4 حبيات من اللوز تقلل فرص ظهورها بشكل كبير، ولذا عليك تناوله يوميا، فهو يحتوى على المنجنيز وفيتامين E، والمنغنيز هو بروتين يساعد على إنتاج الكولاجين.