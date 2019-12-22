شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين تلف الكبد والإصابة بدوالى المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوالي المريء عبارة عن أوردة منتفخة في بطانة المريء السفلي بالقرب من المعدة، وتشبه شكل الدوالى التى يصاب بها الكثيرون في أرجلهم، ونظرًا لأن الأوردة قريبة جدًا من سطح المريء فإن الأوردة المنتفخة في هذا الموقع يمكن أن تتمزق وتسبب نزيفًا خطيرًا.

ووفقا لموقع "healthline" فتحدث دوالي المريء دائمًا عند الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد. وتليف الكبد يسبب تندب الكبد، مما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم عبر الكبد، ويؤدي التندب إلى عودة الدم إلى الوريد البابي، وهو الوريد الرئيسي الذي ينقل الدم من المعدة والأمعاء إلى الكبد مما يصاحبه ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي وغيرها من الأوردة القريبة وهذا ما يسمى ارتفاع ضغط الدم البابي.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعًا لارتفاع ضغط الدم البابي ودوالي المريء جلطات دموية في الأوردة المؤدية من وإلى الكبد والبلهارسيا. داء البلهارسيات هو عدوى طفيلية يمكن أن تسد الكبد، مما يسبب ضغطًا للنسخ الاحتياطي في الوريد البابي.

ارتفاع ضغط الدم البوابة غالبا ما لا يسبب أي أعراض في بعض الأحيان يتم اكتشافه لأول مرة عندما تنزف الدوالي، عندما يحدث نزيف كبير يتقيأ الشخص بالدم، وغالبًا ما يكون ذلك بكميات كبيرة. ويشعر الأشخاص المصابون بنزيف حاد بالدوار وقد يفقدون الوعى.

ينزف بعض الأشخاص بكميات أقل على مدى فترة أطول، ويبتلعون الدم بدلاً من القيء لذلك قد يحتوي البراز على دم أحمر أو أسود قاتم.

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والأشخاص الذين يعانون من دوالي المريء الناتجة عن تليف الكبد عادة ما يكون لديهم أعراض أخرى متعلقة بمرض الكبد.

النزيف من دوالي المريء عادة لا يتوقف دون علاج، وهي حالة طارئة تهدد الحياة، ويعاني حوالي 50٪ من الأشخاص الذين نزفوا من دوالي المريء من عودة المشكلة خلال السنة الأولى إلى السنتين.

أفضل طريقة للوقاية من دوالي المريء هي تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد، والسبب الرئيسي لتليف الكبد هو تعاطي الكحول، والمرضى الذين يعانون من التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C معرضون لخطر الإصابة بتليف الكبد.

يجب تطعيم الأطفال والشباب وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن المعرضين لخطر التهاب الكبد B ضد المرض.

يبدأ العلاج الطارئ لنزيف دوالي المريء بالدم والسوائل التي تُعطى عن طريق الوريد للتعويض عن فقد الدم، في الوقت نفسه يمكن إعطاء أدوية عن طريق الوريد لخفض تدفق الدم إلى الأمعاء.