شكرا لقرائتكم خبر عن المعادن والفيتامينات.. تعرف على أهم العناصر الأساسية فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "boldsky" أن الجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية الأساسية لكى يعمل بشكل صحيح، هذه العناصر الغذائية الأساسية مطلوبة لنمو وتطور الجسم، كما أنها ضرورية في تعزيز الصحة الجيدة الشاملة، وتنقسم العناصر الغذائية الأساسية إلى فئتين، المغذيات الدقيقة، والمغذيات الكبيرة. وتشمل المغذيات الكبيرة البروتين والكربوهيدرات والدهون، في حين تشمل المغذيات الدقيقة الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين "د"، وغيرها.



تعرف على أفضل العناصر الأساسية فى التغذية

وقال الموقع إن أفضل طريقة للحصول على كل هذه العناصر الغذائية هى الطعام.

هو اللبنات الأساسية للجسم، العظام، والخلايا، والبشرة، والشعر، تحتوى جميعها على البروتين، ويحتاج جسم الإنسان إلى البروتين لبناء وإصلاح الأنسجة، وصنع الإنزيمات والهرمونات، والمواد الكيميائية الأخرى فى الجسم، ما يجب أن تأكله: اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات وفول الصويا والفاصوليا، والعنب.

Advertisements



5عناصر اساسية

تعمل الكربوهيدرات كمصدر للوقود لجميع الخلايا والأنسجة فى الجسم، وهناك نوعان مختلفان من الكربوهيدرات: بسيطة ومعقدة، الكربوهيدرات البسيطة تشمل الخبز الأبيض، والأرز، والمكرونة، وغيرها، وتشمل الكربوهيدرات المعقدة الكينوا، والأرز البنى، ودقيق الشوفان، ما يجب أن تأكله: الحبوب الكاملة، والبقوليات، والفواكه، والخضراوات الغنية بالألياف.

تعتبر الدهون، خاصة الدهون الصحية، ضرورية لدعم العديد من وظائف الجسم، مثل المساعدة فى تخثر الدم، وبناء الخلايا، وامتصاص العناصر الغذائية، وإنتاج الهرمونات، وعمل الدماغ، وحركة العضلات. ما الذى يجب أن تأكله: المكسرات والزيت النباتي، والبذور، وزيت جوز الهند، والأسماك الزيتية، مثل سمك التونة، وسمك السلمون، والماكريل.

تنقسم الفيتامينات إلى مجموعتين، قابلة للذوبان في الدهون، وقابلة للذوبان في الماء، الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هي فيتامين "أ"، وفيتامين "د"، وفيتامين "ه"، وفيتامين "ك"، والفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هي فيتامين ب 1 "الثيامين"، وفيتامين B2 "ريبوفلافين"، وفيتامين ب 5 "حمض البانتوثنيك"، وفيتامين ب 12 "سيانوكوبالامين" وفيتامين ب 6 وفيتامين B3 (النياسين) وفيتامين B9 "الفولات" وفيتامين C وفيتامين B7 "البيوتين"، كل هذه الفيتامينات ضرورية لتعزيز الجهاز المناعي، والمساعدة في امتصاص الكالسيوم، والحفاظ على بشرة صحية وشعر، ومنع بعض أنواع السرطان، والمساعدة في عمل الدماغ والجهاز العصبي. ما يجب أن تأكله: الخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، الأفوكادو، البذور، السمك، اللحم البقري، المكسرات، والفواكه.



المعادن

يتطلب الجسم المعادن لتحقيق التوازن بين مستويات المياه، وتحسين صحة العظام، والحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، وتقوية العظام، ومنع تسوس الأسنان، والمعادن تشمل الماغنيسيوم، والكالسيوم، والكبريت، والصوديوم، والفوسفور، والكلوريد، والبوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والسيلينيوم، والزنك، والكروم، واليود، والمنجنيز، واليود، والفلورايد.

ما الذى يجب أن تأكله: اللحوم الحمراء، المكسرات، والبذور، المأكولات البحرية، الخضراوات الورقية، الدواجن، الفواكه، صفار البيض، الحبوب الكاملة، البقوليات، الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.