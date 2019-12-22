أبرز 4 أمراض فى موسم الشتاء ونصائح للتعامل مع الحساسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الشتاء تأتى مجموعة من الأمراض التى تجعل الحياة صعبة بعض الشيء، والتى تشمل البرد والسعال والإنفلونزا، ومشاكل فى القلب. ووفقا لتقرير موقع "healthline" فنرصد أبرز المشاكل الصحية الشائعة التى تواجهها في فصل الشتاء ونصائح الوقاية والعلاج المناسبة:

Advertisements 1- التهاب الحلق:يشير الجفاف والألم والشعور غير المنتظم في الحلق إلى أنك تعانى من التهاب فى الحلق، وهو نوع من الحساسية الشائعة التي تحدث فى الشتاء، وأحد الأسباب الرئيسية لالتهاب الحلق هو البرودة والطقس.

2- الربو: يحدث الربو بسبب التهاب في مجرى الهواء الرئة، مما يؤدى إلى أعراض مثل السعال والعطس وما إلى ذلك أيضا، وهناك نوعان من الربو: الربو التحسسى وغير التحسسى، ويحدث الربو التحسسي بسبب الغبار والدخان وحبوب اللقاح والسبب غير التحسسي يحدث بسبب الطقس.

3- آلام المفاصل:ما يحدث في فصل الشتاء هو أن الجسم يحفظ المزيد من الحرارة، مما يؤدى إلى تدفق مزيد من الدم يجري تداولها على القلب والرئتين. في الوقت الذي يحدث فيه ذلك يمكن أن يحدث آلام فى المفاصل والركبة والكتفين، لذا ينبغي للمرء أن يأخذ عناية إضافية خلال فصل الشتاء.

4- النوبة القلبية:مع انخفاض درجة الحرارة تزداد فرص حدوث نوبة قلبية بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، والذى يعرف أيضًا باسم انخفاض حرارة الجسم، والسبب في ذلك هو أن القلب يتأثر بشدة بزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويحدث هذا عندما يكون على القلب القيام به للحفاظ على حرارة الجسم، كما أن التغييرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم تزيد من خطر سماكة الدم والجلطات الدموية مما يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتة دماغية.

5- الوقاية والرعاية لصحة الشتاءمن الضروري اتخاذ الاحتياطات الأساسية خلال فصل الشتاء للبقاء بصحة جيدة وسعادة، وتكون النصائح الأساسية التي يجب اتباعها هي تغطية الفم، وغسل اليدين بشكل صحيح، وتجنب ملامسة الأتربة، والبقاء رطبًا وتناول نظام غذائى متوازن، بجانب الانغماس في تمارين منتظمة مثل السباحة واليوجا.

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