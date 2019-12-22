شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..اختبارات وظائف الكلى تكشف أمراضها قبل ظهور أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل وظائف الكلى مهمة وقد يطلبها الطبيب فى حالات معينة، للكشف عن أمراض الكلى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل وظائف الكلى وأهميته، وفقا لموقع medlineplus أهمية تحليل وظائف الكلى الكلى هى عضو بحجم قبضة اليد على جانبي العمود الفقري أعلى الخصر، تنظف الدم والجسم من السموم وتصنع البول. أهمية تحليل وظائف الكلى الكلى هى عضو بحجم قبضة اليد على جانبي العمود الفقري أعلى الخصر، تنظف الدم والجسم من السموم وتصنع البول.

اختبارات الكلى تهدف لمعرفة مدى عمل الكليتين وتأديتهما لوظيفتهم، وهي تشمل اختبارات الدم والبول.

أمراض الكلى المبكرة عادة لا تظهر عليها علامات أو أعراض، لذا فإن الاختبارهو الطريقة الوحيدة لمعرفة كيفية أداء كليتيك.

من المهم بالنسبة لك فحص مرض الكلى إذا كان لديك عوامل الخطر الرئيسية وهذه العوامل تشمل- مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو تاريخ عائلي من الفشل الكلوي.

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اختبارات الكلى تشمل:-معدل الترشيح الكبيبي (GFR) - أحد أكثر اختبارات الدم شيوعًا للتحقق من مرض الكلى المزمن، ويكشف مدى ترشيح كليتيك.

-اختبارات الكرياتينين في الدم والبول - تحقق من مستويات الكرياتينين، وهومنتج نفايات تزيله كليتك من دمك.

-فحص البول الزلالي - فحص الزلال، وهو بروتين يمكن أن يمر في البول في حالة تلف الكليتين.

-توفر اختبارات التصوير، مثل الموجات فوق الصوتية، صورًا للكلى، تساعد الصورالطبيب في معرفة حجم وشكل الكلى، والتحقق من أي شيء غير عادي.

-خزعة الكلى - إجراء ينطوي على أخذ قطعة صغيرة من نسيج الكلى لفحصها بواسطة المجهر، إنه يتحقق من سبب مرض الكلى ومدى تلف الكليتين.