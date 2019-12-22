شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تقاوم نزلات البرد والإنفلونزا ..مع البداية الحقيقية لفصل الشتاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سعال" وعطس وحرارة مرتفعة طول اليوم"، هى الأعراض التى يعانى منها الكثيرون فى فصل الشتاء نظرا لتقلبات الجووانتشار العدوى والفيروسات، لذلك ينصح باتباع بعض النصائح لمقاومة نزلات البرد فى فصل الشتاء وحسب ما ذكره موقع natural فهى:

1:ينصح بالاكثارمن تناول السوائل الطبيعية الدافئة مثل "الينسون، الزنجبيل، الكراوية، النعناع، القرفة، البابونج"، وغيرها من السوائل الدافئة التى تعمل على طرد الفيروسات والعدوى من الجسم.

2:الاهتمام بتناول شوربة الدجاج الدافئة، فقد أثبتت بعض الابحاث والدراسات أن شوربة الدجاج تحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والعدوى، وتساعد فى علاج نزلات البرد.

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3:الاهتمام بتناول كبسولات فيتامين سى المقاومة للعدوى والفيروسات، أو تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى وهى "الجوافة، البرتقال، اليوسفى"، وغيرها من الفواكه.

4: الاكثار من تناول الخضروات والفواكه بدلا من الأطعمة الدسمة الغنية بالزيوت والمقليات والدهون.

5: تدفئة الجسم جيدا بارتداء الملابس التى تحميك من برد الشتاء، مع الحرص على عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والتى تنتشر فيها العدوى.