شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح بسيطة للحماية من الإصابة بالالتهاب الرئوى.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب الأكياس الهوائية في الرئتين، ويمكن أن تسبب العدوى السعال والحمى وقشعريرة وصعوبة في التنفس، وبالنسبة للبعض، خاصة الرضع والمسنين، يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي مهددًا للحياة.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" فيمكن المساعدة في منع الالتهاب الرئوي من خلال العديد من الإجراءات الوقاية وهى:

1- الحصول على لقاح الإنفلونزا.

2- تأكد من تطعيم الأطفال خاصة فى سن المدرسة.

3- ممارسة عادات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين، أو استخدم المطهر المعتمد على الكحول.

4- الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر قدرة الرئتين على مكافحة العدوى.

5- الحصول على قسط كاف من النوم.

6- ممارسة الرياضة بانتظام.

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7- تناول الطعام الصحي للحفاظ على نظام المناعة قوى.

أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي:

يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوى فجأة أو قد تستمر ببطء لعدة أيام، وقد تشمل ما يلى:

- يبدأ الالتهاب الرئوى الجرثومى الكلاسيكى فجأة فى الارتعاش من النوبات والحمى وآلام الصدر والسعال.

- السعال الجاف فى البداية، لكن خلال يوم أو يومين يبدأ الشخص فى السعال المصحوب بالبلغم.

- التنفس السريع، مع وجود اللون الأزرق حول الشفاة والأظافر بسبب قلة الهواء.

- ألم عند التنفس بعمق.

- قد يكون المريض فى حالة ارتباك حادة، وهذا أكثر شيوعًا عند كبار السن.

ـ الهربس (القروح الباردة) حول الفم.