شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح بسيطة للحماية من الإصابة بالالتهاب الرئوى.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لموقع "مايو كلينك" فيمكن المساعدة في منع الالتهاب الرئوي من خلال العديد من الإجراءات الوقاية وهى:
1- الحصول على لقاح الإنفلونزا.
2- تأكد من تطعيم الأطفال خاصة فى سن المدرسة.
3- ممارسة عادات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين، أو استخدم المطهر المعتمد على الكحول.
4- الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر قدرة الرئتين على مكافحة العدوى.
5- الحصول على قسط كاف من النوم.
6- ممارسة الرياضة بانتظام.
7- تناول الطعام الصحي للحفاظ على نظام المناعة قوى.
أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوي:
يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوى فجأة أو قد تستمر ببطء لعدة أيام، وقد تشمل ما يلى:
- يبدأ الالتهاب الرئوى الجرثومى الكلاسيكى فجأة فى الارتعاش من النوبات والحمى وآلام الصدر والسعال.
- السعال الجاف فى البداية، لكن خلال يوم أو يومين يبدأ الشخص فى السعال المصحوب بالبلغم.
- التنفس السريع، مع وجود اللون الأزرق حول الشفاة والأظافر بسبب قلة الهواء.
- ألم عند التنفس بعمق.
- قد يكون المريض فى حالة ارتباك حادة، وهذا أكثر شيوعًا عند كبار السن.
ـ الهربس (القروح الباردة) حول الفم.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 نصائح بسيطة للحماية من الإصابة بالالتهاب الرئوى.. لا تهملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.