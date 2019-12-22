تعرف علي أهم 7 خطوات مهمة بمجرد الشعر بأعراض البرد

"حكة في الحلق، دوار خفيف في الرأس، وهن عام، هذا كله تمهيد يليه الرشح"، وبحسب اختصاصية الطب الأسري في جامعة جارلاند د. جين سادلر، يمكن اتخاذ الخطوات التالية بالتدريج وبحسب مرحلة الإصابة، للقضاء على الزكام:

- حافظ على نسبة جيدة من الترطيب في جسمك، فهذا مهم للتخفيف من أعراض الرشح، لذا أكثر من شرب العصائر والماء.



- غرغر حلقك بماء وملح، وذلك باضافة 1\2 ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الفاتر، فسيساعدك الملح علي سحب السوائل الزائدة المحتبسة في أنسجة الحلق، وفي تخفيف الالتهاب وإزالة السوائل المخاطية والمخرشات العالقة في نهاية البلعوم، ويغسل الحلق من الجراثيم والفيروسات مما يخفف الرشح في بداياته.



- خذ حمامًا ساخنًا، فأبخرة الماء الدافئة قد تفيدك في ترطيب المجرى الأنفي وتنظيفه.



- استخدم مسكنًا للألم خلال الساعتين الأوليتين من الإصابة بالأعراض، ودواء مضاد للحساسية، فهى تحتوي على مواد مضادة للاحتقان تساعد في التخفيف من الأعراض المرافقة للزكام، لتضمن تنظيف جيوبك الأنفية، والتخلص من الأعراض بدون الشعور بالنعاس الذي تسببه أدوية الرشح عادة.



- استرح، لا تذهب إلى العمل في هذه المرحلة حتى تساعد جسمك على محاربة الفيروسات، ولو اضطررت للذهاب إلى العمل فتجنب التعامل المباشر مع الزملاء حيث تكون هذه الفترة معدية.

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- تجنب تناول المثلجات، واحرص على تناول ما بين 1-2 ملعقة صغيرة من العسل مباشرة أو أضفها إلى كأس الشاي أو البابونج الذي ستشربه.



- احرص على غسل يديك للوقاية من الجراثيم.

- خذ حمامًا ساخنًا قبل النوم، وتناول وجبات صحية تقوي جهازك المناعي، وليكن عشاؤك غنياً بالبروتينات، كالسمك أو الدجاج أو البقول والقليل من الأرز وبعض الخضار الملونة الغنية بمضادات الأكسدة.

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