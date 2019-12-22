دراسة تؤكد أن الاستمرار في العمل يحمي من الاكتئاب

دراسة حديثة كشفت أن كبار السن الذين يواصلون العمل رغم بلوغهم مرحلة التقاعد، يحمون أنفسهم بشكل أكبر من مرض الاكتئاب الذي يعاني منه 300 مليون شخص في العالم.



الدراسة التي أجريت في جامعة سيلا الكورية الجنوبية، توصلت إلى إن المسنين الذين يستمرون في العمل، يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بواقع 1.5 مرة مقارنة بنظرائهم الذين لا يزاولون أي عمل.



نتائج الدراسة أظهرت أن للعمل تأثيرا إيجابيا على صحة المسنين، بخلاف ما هو شائع، لأن الناس يحثون كبار السن على أخذ قسط كبير من الراحة وترك كافة الانشغالات.



الباحثة الكورية الجنوبية، هان جي نا، قامت بدراسة عينة من 10 آلاف و451 شخص مسن تزيد أعمارهم عن الخامسة والستين.



ووجدت الدراسة أن كبار السن الذين يواصلون العمل، يحظون بتفاعل اجتماعي أكبر ويستطيعون نسج علاقات مع زملائهم، كما أنهم يجنون المزيد من المال ويستطيعون القيام بأنشطة.

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الباحثة قالت كذلك إن بعض الناس يعتقدون أن الغرض من العمل هو المال فقط، "ولذلك، يشعر الناس بالحسرة حين يرون شخصا كبيرا في السن وهو ما زال يعمل، لكن في الواقع، علينا أن نشجعهم على المضي قدما في هذا الأمر، لأنه مفيد من الناحية الصحية".

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