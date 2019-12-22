دراسة تؤكد أن الأطعمة المصنعة تزيد مخاطر الإصابة بلسكري

القاهرة - لايف ستايل
حذرت دراسة جديدة من أن تناول الأطعمة المصنعة بكثرة يزيد مخاطر من الإصابة بالسكري، مقارنة بمن تحتوي وجباتهم الغذائية على المزيد من الأطعمة في صورتها الطبيعية.
وغالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية الخالية من أي قيمة غذائية، وترتبط بزيادة خطر مجموعة واسعة من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة وبعض أنواع السرطان.
وتقدم الدراسة الحالية أدلة جديدة تربط هذه الأطعمة بمرض السكري من النوع الثاني وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض ويرتبط عادة بالوزن الزائد.
وبين الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتناولوا الكميات الأكبر من المأكولات المصنعة أصيب 166 من كل 100 ألف بالسكري مقارنة مع 116 من كل 100 ألف تناولوا أقل كميات من هذه النوعية من الأطعمة.
وقال الباحثان الرئيسيان في الدراسة برنار سرو وماتيلد توفييه من جامعة باريس 13 في فرنسا: "ننصح الناس بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وتناول الأطعمة غير المصنعة أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة بالإضافة طبعا إلى اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية، والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الأمثل واتباع نمط حياة صحي"، وفق وكالة "رويترز".
وذكر سرو وتوفييه أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري يجب أن يحدوا من تناولهم للحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى.
ونصحا أيضًا بتناول الكثير من اللبن والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكري.
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