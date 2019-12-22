تعرف علي أمراض تكشفها آلام الأسنان

يحدث ألم الأسنان نتيجة لبعض المشاكل الصحية التي تصيب الأسنان، مثل التهاب اللثة وتلف الأعصاب وتسوس الأسنان وغيرها.

كما ترتبط بعض المشكلات الصحية في الجسم بآلام الأسنان، بحسب موقع "ويب طب". فما هي أبرز هذه الأمراض؟

1- مرض السكري من النوع الثاني



يعتبر مرض السكري أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي لالتهاب اللثة، ويمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة الرخوة وتدمر العظام التي تدعم الأسنان.

يمكن الربط بين ألم الأسنان ومرض السكري عند ملاحظة نزيف اللثة الشديد وتورمها، وكذلك في حالة المعاناة من خراجات أو عدوى متكررة، وخاصةً عند وجود تاريخ عائلي لمرض السكري.

2- ارتجاع الجزر المريئي



يزيد ارتجاع الجزر المريئي من فرص تآكل الأسنان وإصابتها بالتسوس، حيث يؤدي هذا المرض إلى تراكم البكتيريا على الأسنان حتى مع الاهتمام بنظافتها وتطهيرها، مما يسبب حساسية للطعام الساخن والبارد وتغيير لون وشكل الأسنان.

ويمكن ملاحظة رائحة كريهة في الفم مع آلام الأسنان عند الإصابة بارتجاع الجزر المريئي.

3- انخفاض كثافة المعادن في العظام



في بعض الأحيان، تؤشر آلام الأسنان إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام، مما يؤدي للإصابة بهشاشة العظام.

ويرجع هذا لانخفاض مستويات الكالسيوم بالجسم، والذي يضمن الحفاظ على صحة وقوة الأسنان والعظام.

ولتعزيز مستويات الكالسيوم بالجسم، ينصح بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، مثل البيض والحليب ومشتقاته.

4- مرض الاضطرابات الهضمية



يؤثر مرض الاضطرابات الهضمية على الأسنان، مما يؤدي إلى مشاكل في مينا الأسنان، وقد يتسبب في تغير لون الأسنان، وظهور بقع بيضاء أو صفراء أو بنية على الأسنان.

ويمكن ملاحظة بعض الأعراض الأخرى في الفم مثل القروح المتكررة واحمرار اللسان وجفاف الفم.

5- التهاب الجيوب الأنفية



يتسبب التهاب الجيوب الأنفية أو تورم تجويف الأنف في الشعور بآلام في الأسنان الخلفية العلوية، كما يمكن أن يصاحبها بعض الأعراض الأخرى، مثل ألم حول العين أو بمنطقة الجبهة.

وتزداد فرص الإصابة بهذه المشكلة في موسم الشتاء ولدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

6- أمراض القلب

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في بعض الأحيان، يرتبط ألم الأسنان والفك بمشاكل القلب، وذلك في حالة استمرار هذه الآلام دون وجود سبب متعلق بمشكلة في الأسنان، فقد يؤشر بالإصابة بذبحة صدرية.

ولا تقتصر الأعراض على ألم الأسنان، بل يمكن ملاحظة بعض الأعراض الأخرى مثل ضيق التنفس، زيادة التعرق، الغثيان، وآلام الصدر.

7- الاضطرابات الهرمونية



عندما ترتفع مستويات الهرمونات في الجسم، فإنها تعزز تدفق الدم إلى اللثة، مما يزيد من حساسية اللثة والأسنان، وبالتالي يؤدي إلى التهاب اللثة وألم الأسنان.

يمكن أن يكون هذا الأمر عارضًا ومؤقتًا خلال الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، أو يمكن أن يستمر ليؤشر بوجود خلل هرموني دائم.

8- مشاكل الأذن



يمكن أن يحدث ألم الأسنان بسبب وجود عدوى الأذن نتيجة تراكم البكتيريا، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يعانون من التهابات الأذن المزمنة هم الأكثر عرضة لآلام الأسنان المتكررة.

9- جفاف الفم



يساهم جفاف الفم في زيادة احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان، حيث يقوم اللعاب بترطيب الفم وبالتالي تحييد الأحماض التي تنظف الأسنان من جزيئات الطعام.

وبالتالي يمكن أن تتراكم البكتيريا في الأسنان عند إصابة الفم بالجفاف، مما يؤدي للشعور بالآلام وإصابة اللثة بالالتهابات.

نصائح للعناية بصحة الأسنان



تساعد بعض النصائح في وقاية الأسنان من الألم والتسوس، وتشمل:

الاهتمام بنظافة الأسنان: وذلك لتفادي تراكم البكتيريا والعدوى عليها، والتي يمكن أن تسبب الشعور بالآلام. ينصح بغسل الأسنان مرتين يومياً على الأقل، واستخدام معجون أسنان بالفلورايد.



كما يجب تنظيف الأسنان بالخيط الطبي مرة على الأقل يوميًا لمنع ظهور بلاك الأسنان.

تجنب الأطعمة التي تضر بصحة الأسنان: هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة الأسنان عند الإكثار من تناولها مثل السكريات والحمضيات، وكذلك المشروبات الغنية بالكافيين، ولذلك ينصح بتقليل تناول هذه الأطعمة والمشروبات، والتأكد من غسل الأسنان جيدًا بعد تناولها.

المتابعة الدورية مع الطبيب: كما ينصح بزيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر للطمأنة على صحة الأسنان وقايتها من أي مشاكل صحية تصيبها.

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