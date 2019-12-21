تعرف على أفضل الاوضاع الجنسية المحبذة للبدناء

العلاقة الجنسية لا تفرق بين الأجساد، ولهذا اخترعت الأوضاع المختلفة لخدمة كل أنواع الأجساد، وللبدناء أيضًا أوضاع محبذة كل لا يصابوا بالأذى أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، فتعرف عليها.

الوضع التقليدي

لا يفضل إن كان الزوج هو البدين وإنما مفضل للغاية في حالة أن تكون الزوجة بدينة أو كلا الزوجين.

وضع الفارسة

حين تكون الزوجة بالأعلى، وبالطبع يفضل هنا أن يكون الزوج هو المصاب بالبدانة أو كلا الزوجين.

وضع الدوغي

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هو الوضع خين تكون الزوجة على ركبتيها وكفيها ويجلس الزوج على ركبتيه خلفها، يصلح هذا الوضع لكل الأجسام.

وضع الوقوف

حين تستند الزوجة على الحائط ويقف الزوج قبالتها، هذا الوضع يصلح لكل أنواع الأجسام لأنه رغم شبهه بالوضع التقليدي، إلا أن كونه رأسي وليس أفقي يبعد خطر أن يكون الزوج فقط هو المصاب بالبدانة.

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