دراسة تؤكد أن القلقاس له مناعة وأسرار غذائية

يعتبر القلقاس من أكثر الخضروات الشتوية شهرة، وهو من الأنواع التي ربما لا يستسيغ تناولها كل الأشخاص، على الرغم من فوائده التي لا تعد ولا تحصى، فهو يحتوي على الكثير من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والفسفور بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ( ج ، ب ، د ) ونسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والألياف الغذائية، ونظراً لاحتوائه على هذه العناصر فإنه يساعد على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة البكتيريا والفيروسات وبالتالي حماية الجسم من العديد من الأمراض و الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يعمل على طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وفيما يلي نعرض لأهم فوائد القلقاس:



1- صحة القلب : يحتوي القلقاس على العديد من العناصر التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم، وبالتالي الوقاية من السكتات القلبية وتصلب الشرايين والحفاظ على صحة القلب.

2-العظام و الأسنان : يحتوي القلقاس على عنصر الكالسيوم الهام في بناء وتقوية العظام و الأسنان، كما أنه يساعد على الوقاية من مرض هشاشة العظام.

3- الجهاز التنفسي : يساعد على علاج نزلات البرد و الأنفلونزا كما أنه يقلل من التهاب الشعب الهوائية والحلق والجهاز التنفسي وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

4- الجهاز الهضمي : يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي ومساعدة الجسم على التخلص من الفضلات والوقاية من الإمساك وأمراض القولون العصبي.

5- يحتوي على عنصر الحديد الهام للوقاية من الأنيميا.



6- يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم.



7-يساعد على تحسين الرؤية والحفاظ على صحة العين.

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8-يعمل على إدرار البول ومنع احتباس السوائل في الجسم.



9- يساعد على التخفيف من الآلام في الجسم.



10- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.



11- يساعد على التخلص من حصوات الكلى والمثانة.



12- يساعد على زيادة الرغبة الجنسية.



13- يمنح الجسم الطاقة ويساعد على التغلب على الكسل.



14- يعمل على التئام الجروح وسرعة شفائها.



15- يساعد على علاج السل الجلدي.



16- يساعد على منع تساقط الشعر.

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القلقاس يحمي القلب ويقوي الرغبة الجنسية