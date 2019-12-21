تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالبندق

المقادير

1 x معلقة كبيرة شراب (البندق)

1 x معلقة صغيرة قهوة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة كبيرة شراب (الكراميل)

1 x كوب حليب كامل الدسم (مغلي)

0.33 x كوب ماء (مغلي)

الطريقة:

في وعاء صغير، ذوبي القهوة في الماء المغلي

في كوبين زجاجيين، وزعي المقادير بينهما بالتساوي شراب البندق ثم الفانيليا ثم شراب الكراميل دون تقليب

و في الاخر صبي الحليب المغلي وأخيرا القهوة المذابة لتشكل ثلاث طبقات ثم قدميها دافئة بألف هنا

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