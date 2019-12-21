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تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالبندق

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المقادير

    1 x معلقة كبيرة شراب (البندق)
    1 x معلقة صغيرة قهوة
    1 x معلقة صغيرة فانيليا
    1 x معلقة كبيرة شراب (الكراميل)
    1 x كوب حليب كامل الدسم (مغلي)
    0.33 x كوب ماء (مغلي)

الطريقة:

    في وعاء صغير، ذوبي القهوة في الماء المغلي
    في كوبين زجاجيين، وزعي المقادير بينهما بالتساوي شراب البندق ثم الفانيليا ثم شراب الكراميل دون تقليب
    و في الاخر صبي الحليب المغلي وأخيرا القهوة المذابة لتشكل ثلاث طبقات ثم قدميها دافئة بألف هنا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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