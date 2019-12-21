تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالبندق

المقادير
1 x معلقة كبيرة شراب (البندق)
1 x معلقة صغيرة قهوة
1 x معلقة صغيرة فانيليا
1 x معلقة كبيرة شراب (الكراميل)
1 x كوب حليب كامل الدسم (مغلي)
0.33 x كوب ماء (مغلي)
الطريقة:
في وعاء صغير، ذوبي القهوة في الماء المغلي
في كوبين زجاجيين، وزعي المقادير بينهما بالتساوي شراب البندق ثم الفانيليا ثم شراب الكراميل دون تقليب
و في الاخر صبي الحليب المغلي وأخيرا القهوة المذابة لتشكل ثلاث طبقات ثم قدميها دافئة بألف هنا
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