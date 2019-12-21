تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكيوي و الليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد ثلج (مكعبات)

3 x كوب كيوي (مقطع مكعبات صغيرة)

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x كوب سكر

1 x عدد ليمونة (مقطعة شرائح)

½ x كوب ماء (ساخن) الطريقة: فى كسارولا هنغلى كوب ماء ونضيف السكر ونقلب كويس ونسيب الخليط على جنب يبرد.

هنحط مكعبات الكيوى فى مصفاة ونهرسها براحة لحد ما تنزل كل العصير.

في الخلاط يخلط عصير الكيوي و عصير الليمون مع ربع كوب من شربات السكر ومكعبات الثلج و يصب في أكواب و يزين بشرائح الليمون.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عصير الأناناس بالكيوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الليمون

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