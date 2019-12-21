القاهرة - لايف ستايل المقادير 375 x جرام مانجة (نصف ناضجة)

90 x جرام خل تفاح (أو خل أبيض)

80 x جرام سكر بنى

15 x جرام جنزبيل (طازج ومفروم)

3 x جرام قرن فلفل حامى (مفروم بدون بذرة)

1 x عدد ورق لورا

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة (نصف طحن)

1 x عود قرفة

½ x معلقة صغيرة حبهان (ناعم)

½ x كوب ماء (دافئ لضبط القوام) الطريقة: نقشر المانجو ونفصل لحمها عن البذر ثم نقطعها لشرائح بالطول ثم قطع صغيرة.

نضعها في طاسة عميقة (كاسارولة) مع الخل ونغطيها وأول ماتبدأ تغلي نتركها على نار هادئة جدا حوالي ١٠ دقائق.

نقلب السكر البني والفلفل الاحمر والثوم والجنزبيل والحبهان والكزبرة ونضيفهم لخليط المانجو ونضيف ورق اللاورا والقرفة والقليل من الماء والملح ونتركها على نار هادئة مع التقليب ومتابعة القوام وضبطه بالماء حتى لا تنشف حتى تثقل وتسمك (حوالي ٣٠دقيقة)، وكذلك لاننسى ضبط الملح.

نضعها في برطمان سخن معقم ونتركها لمدة أسبوع في الثلاجة قبل الأكل وبالهناء والشفاء. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح الفريش تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى المانجو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المانجو شانتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.