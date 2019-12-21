تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الكمثرى الساخن

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة عصير ليمون
4 x معلقة كبيرة سكر بنى
4 x عدد حبهان
2 x معلقة صغيرة جنزبيل (طازج)
2 x لتر عصير (تفاح بدون سكر)
2 x عدد كمثرى (شرائح)
2 x عود قرفة
الطريقة:
فى إناء على النار نضع جميع المكونات وتترك حتى تغلى ثم نهدى النار وتترك لمدة 10 دقائق ثم ترفع من على النار.
ثم تصفى المكونات وتصب فى أكواب التقديم مع عود من القرفة وشرائح الكمثرى يقدم ساخنا بالهنا والشفا.
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