تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى المانجو

المقادير 6 x مكعب ثلج

3 x معلقة كبيرة ايس كريم (فانيليا)

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x عدد مانجة

1 x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: نضع جميع المقادير ونقوم بضربها في الخلاط لنحصل علي قوام غليظ وتوضع في كوب وتقدم وبالهناء والشفاء. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك المانجو طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيلا والليمون

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