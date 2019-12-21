تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة

المقادير:

1 كوب عسل

كوب وثلاثة أرباع دقيق

ثلاثة أرباع بودرة كاكاو (خام)

1 ½ ملعقة صغيرة باكينج باودر

1 ½ ملعقة صغيرة باكينج صودا

1 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة بيض

1 كوب حليب

½ كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة فانيلا

¾ كوب ماء (مغلي)

2 كوب كريمة شوكولاتة (للتزين)

الطريقة:

1- يسخن الفرن على درجة حرارة 350 درجة.

2- جهزي صينين دائريتين مقاس 8 انش، وادهنيها بالزيت ورشي القليل من الدقيق.

3- احضري وعاء واخلطي المكونات التالية الدقيق مع الكاكاو والسكر والباكينج باودر والباكينج صودا والملح ، واتركيه الخليط جانباً.

4- أضيفي البيض والحليب والزيت والفانيلا، واخفقي المكونات لمدة دقيقتين.

5- أضيفي الماء المغلي إلى المزيج السابق واخفق المكونات حتى تمتزج ويتكون لديك مزيج ناعم.

6- صبي الخليط في صواني الفرن، وضعيه في الفرن لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الكيك.

7- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد، ثم ازيلي الكيك من القالب واتركيه حتى يبرد.

8- بعد أن يبرد الكيك ادهني الكيكة بالكريمة، ثم ضعي الكيكة الأخرى فوقها، وزيني وجه الكريمة ببقية كمية الكريمة.

9- ضعي الكيكة في الثلاجة حتى تبرد ، ثم قدميها مع المشروب المفضل.

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