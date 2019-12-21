تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
1 كوب عسل
كوب وثلاثة أرباع دقيق
ثلاثة أرباع بودرة كاكاو (خام)
1 ½ ملعقة صغيرة باكينج باودر
1 ½ ملعقة صغيرة باكينج صودا
1 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة بيض
1 كوب حليب
½ كوب زيت نباتي
2 ملعقة صغيرة فانيلا
¾ كوب ماء (مغلي)
2 كوب كريمة شوكولاتة (للتزين)
الطريقة:
1- يسخن الفرن على درجة حرارة 350 درجة.
2- جهزي صينين دائريتين مقاس 8 انش، وادهنيها بالزيت ورشي القليل من الدقيق.
3- احضري وعاء واخلطي المكونات التالية الدقيق مع الكاكاو والسكر والباكينج باودر والباكينج صودا والملح ، واتركيه الخليط جانباً.
4- أضيفي البيض والحليب والزيت والفانيلا، واخفقي المكونات لمدة دقيقتين.
5- أضيفي الماء المغلي إلى المزيج السابق واخفق المكونات حتى تمتزج ويتكون لديك مزيج ناعم.
6- صبي الخليط في صواني الفرن، وضعيه في الفرن لمدة 35 دقيقة حتى ينضج الكيك.
7- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد، ثم ازيلي الكيك من القالب واتركيه حتى يبرد.
8- بعد أن يبرد الكيك ادهني الكيكة بالكريمة، ثم ضعي الكيكة الأخرى فوقها، وزيني وجه الكريمة ببقية كمية الكريمة.
9- ضعي الكيكة في الثلاجة حتى تبرد ، ثم قدميها مع المشروب المفضل.
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