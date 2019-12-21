تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال

القاهرة - لايف ستايل المقادير:

½ كوب سكر

2 حبة بيض

3 ملاعق كبيرة حليب

¾ كوب عصير برتقال

½ كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة فانيلا

كوب ونصف دقيق

1 ½ ملعقة صغيرة باكينج باودر

للتزيين:

كوب وربع سكر بودرة

4 ملاعق كبيرة حليب مكثف محلى

1 ملعقة كبيرة برش برتقال الطريقة:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 350 درجة.

2- قومي بتجهيز قالب الكيك، ثم ادهنيه بالزبدة ورشي الدقيق.

3- احضري وعاء عميق، واخفقي بخفق السكر والبيض مع الحليب وعصير البرتقال والزيت والفانيلا حتى يصبح المزيج هش.

4- أضيفي الدقيق والباكينج باودر واخفقي المزيج حتى تتجانس المكونات.

5- صبي المزيج السابق في قالب الكيك المدهون بالزبدة.

6- ادخلي قالب الكيك في الفرن، واتركيه لمدة تتراوح ما بين 35 -40 دقيقة حتى ينضج الكيك.

7- لتزيين الكيك قومي بخفق السكر البودرة مع الحليب وبرش البرتقال حتى تمتزج المكونات وتحصلي على مزيج كريمي ناعم.

8- صبي الخليط فوق الكيك فور خروجها من الفرن حتى تشرب الخليط جيداً، ثم قدميها مع كوب من الشاي. قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيلا بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسترد البرتقال

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