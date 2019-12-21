تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر
2 كوب ونصف ماء
1 ملعقة صغيرة ماء زهر
½ كوب سميد ناعم
1 ملعقة كبيرة نشاء
2 ملعقة صغيرة باكينج باودر
الطريقة:
1- اخلطي السميد والنشاء والدقيق وماء الزهر والسكر والباكينج باودر والماء جيداً مع بعض، وذلك حتى تتكون لديك عجينة ليّنة.
2- اتركي العجينة حتى تتخمر، لمدة ساعة على الأقل، ثم ضعي العجينة في ابريق صغير حتى تتمكني من سكب المزيج بسهولة.
3- احضري صينية وعليها ورق لامتصاص الزيت لوضع القطايف بعد النضج.
4- سخني مقلاة عميقة بها كمية مناسبة من الزيت على نار متوسطة.
5- ابدئي بتحضير مقدار ملعقة كبيرة من المزيج واسكبيه في المقلاة على شكل قرص صغير.
6- ازيلي القطايف من المقلاة عندما يجف سطحها وتأخذ اللون الأحمر.
7- اكملي سكب بقية العجينة في المقلاة، ثم اتركي القطايف حتى تبرد.
8- بعد أن تبرد ابدئي بحشوها حسب الرغبة (بالمكسرات)، ثم ضعيها في مزيج العسل أو القطر.
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