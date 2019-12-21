تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالخلطة

المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد بطاطس (مسلوقة ومقطعة مكعبات)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x معلقة كبيرة بصل (أبيض مفروم)

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم الطريقة: نحضر وعاء زجاجي كبير ونخلط فيه جميع المكونات ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السلمون الحار بالمايونيز و المستردة طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر مع جبن الفيتا والبقدونس

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