تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بفول الصويا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x كوب فول (صويا)

1 x رشة ملح

¼ x كيلو لحمة مفرومة الطريقة: ننقع فول الصويا فتره كبيره حتي تكبر حبته.

في الكبه نفرم كل المقادير معا.

علي الرخامه نفرد كيس بلاستيك ونفرد عليه اللحم ثم نضع ورقه بلاستيك اخري وبواسطه النشابه نفرد اللحم بحيث يكون متوسط السمك ثم بواسطه قطاعه مدوره او كوب نقطع دوائر من العجين وايضا نضع كل واحده برجر بين طبقتين بلاستيك ثم تحفظ في الفريزر Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز معمر باللحمة طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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