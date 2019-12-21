تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ الصينية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 10 x عدد مشروم (طازجة)

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة جنزبيل (طازة مفروم)

1 x معلقة صغيرة صويا صوص

1 x كوب مكرونة (نودلز)

1 x معلقة كبيرة سمسم (محمص)

1 x حزمة سبانخ

1 x عدد فص ثوم (مفروم)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون الطريقة: نقوم بإزالة عواد السبانخ ونغسل الأوراق بماء بارد ونصفيها، ثم نقوم بسلق النودلز.

نقوم بتحضير الصوص نخلط عصير الليمون والصويا صوص وزيت الذرة والجنزبيل جيداً.

نضع السبانخ والنودلز والمشروم بعد تقطيعة شرائح ثم نضيف عليهم الصوص ونقلب جيداً، ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة المكرونة بالخضار والجبن تعرفي علي طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ

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