تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رول اللحمة بالفستق

المقادير

1 x عدد حباية جزر (شرائح)

1 x كوب فستق (غير مملح)

1 x رشة قرفة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (مكعبات)

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة

1 x عدد ورق لورا

الطريقة:

في محضر الطعام نضع اللحم المفروم مع الملح والفلفل وجوز الطيب وبهارات اللحم والقرفة والزنجبيل ونشغل المحضر حوالي خمس دقائق حتى تتداخل البهارات في اللحم، وينعم اللحم جيدا.

نفرد اللحم بين ورق نايلون غذائي ونفرده بالنشابة على شكل مستطيل.

ننزع الورقة العليا ونقوم بتوزيع الفستق على اللحم ونضغط قليلا على الفستق حتى يتماسك باللحم وبمساعدة ورقة النايلون نقوم بلف اللحم على شكل سويسرول.

نقوم بتقسيم الرول الى قسمين، ثم نغلف كل قسم في ورق نايلون، ثم نغلفه في ورق المونيوم وبشوكة ننغز الرول حتى يدخل الماء للحم اثناء التسوية.

نملأ قدر بماء ثم نطعمه بالملح والفلفل والبصل والجزر وورق اللوري.

ندع الماء يغلي ثم نسقط رولات اللحم في القدر وندعه حوالي نصف ساعة حتى يستوي تماما.

ننشل الرول من القدر، وندعه حتى يبرد تماما، ثم ننزع ورق الفويل وورق النايلون ونقطعه شرائح بسماكة 2 سم.

ممكن نحمره في القليل من الزيت على النار، والافضل وضع زيت على الوجه ونحمره اسفل الشواية في الفرن لمدة خمس دقائق، ويقدم ساخنا مع السلطة والخبز.

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