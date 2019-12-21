تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج الخليجية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x عدد صدور دجاج مخلية (مفرومة ناعم)

7 x معلقة كبيرة بقسماط مطحون

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 x معلقة كبيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x كوب زيت قلي الطريقة: نقوم بخلط جميع المكونات مع ترك نصف كوب بقسماط جانباً، نقوم بتشكيل الخليط على شكل أقراص ونغطية بالبقسماط.

نحضر طاسة ونسخن الزيت ونقوم بقلي الأقراص، ثم نصفيهم، ويقدموا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نجرسكو بالدجاج طريقة إعداد وتحضير عجة البيض بالبقدونس

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