المقادير 2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x باكو سبانخ (مجمدة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة دقيق

1 x كوب جبن بارميزان مبشور

1 x كوب كريمة لبّاني الطريقة: نحضر حلة و نسيح الزبدة ونضيف السبانخ بعد ذلك نضع الدقيق والملح والفلفل.

بعد ذلك نضيف الكريمة ونقلب جيداً، وتقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سبانخ بيورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.