تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بيني أرابياتا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x عدد طماطم (مقشرة ومفرومة)

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x كوب جبنة بارميزان

1 x عدد جزر (مبشورة)

1 x كيس مكرونة (صينية)

1 x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (حسب الرغبة)

1 x عدد رأس ثوم (مفروم)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة) الطريقة: نقوم بسلق المكرونة مع قليل من الملح والفلفل وقليل من الزيت،

نحضر حلة ونضع فيها زيت الزيتون ونضيف الثوم حتى يصفر، ثم يضاف الجزر المبشور ونقلب حتى يذبل ثم يضاف الطماطم والفلفل والصلصة والملح حسب الرغبة ويترك الخليط على نار هادئة حتى تثقل الصلصة لمدة 10 دقائق.

تصفى المكرونة ويضاف عليها الصلصة ونقلب جيداً ونضيف على الطبق جبنة بارميزان المبشورة، وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا المكرونة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم مع الكيل والفاصوليا

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