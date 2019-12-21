تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برياني

القاهرة - لايف ستايل
المقادير :
1- كوبان من أرز البسمتي.
2- حبة بطاطا مقطعة إلى مكعبات.
3- كوب بازيلاء.
4- دجاجة كاملة مقطّعة.
5- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
6-ملعقة كبيرة ملح.
7- نصف ملعقة كبيرة كركم.
8-ملعقة كبيرة و نصف بهارات برياني.
9- لومي ( حامض مجفف أسود) .
10- أربعة أكواب من الماء.
الطريقة:
- اغسلي الأرز جيدًا، وانقعيه لمدة 30 دقيقة.
- يوضع الدجاج، مع الماء، والبهار، والكركم، والملح، واللومي في قدر على النار، ويترك حتى ينضج .
- نخرج الدجاج من ماء السلق، يوضع جانبًا، ويصفّى من المرق.
- في قدر آخر على النار، يوضع الزيت، والمرق، والأرز حيث يكون مستوى الماء فوق مستوى الأرز بالسنتيمتر، ويقلب الخليط ثم يترك حتى ينضج.
- نسلق البطاطس خفيفًا، ً مع الاحتفاظ بشكلها.
- في قدر كبير، تخلط البازيلاء، والبطاطس جيدًا، ثم يضاف إلى خليط الأرز، يقلب بهدوء بشكل جيد كي لا يتكسر الأرز ويترك لمدة 5 دقائق على نار خفيفة.
- يرفع القدر عن النار، ويسكب الأرز في طبق التقديم وتوضع قطع الدجاج فوقه ويقدم.
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