تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برياني

المقادير :

1- كوبان من أرز البسمتي.

2- حبة بطاطا مقطعة إلى مكعبات.

3- كوب بازيلاء.

4- دجاجة كاملة مقطّعة.

5- ملعقتان كبيرتان من الزيت.

6-ملعقة كبيرة ملح.

7- نصف ملعقة كبيرة كركم.

8-ملعقة كبيرة و نصف بهارات برياني.

9- لومي ( حامض مجفف أسود) .

10- أربعة أكواب من الماء.

الطريقة:

- اغسلي الأرز جيدًا، وانقعيه لمدة 30 دقيقة.

- يوضع الدجاج، مع الماء، والبهار، والكركم، والملح، واللومي في قدر على النار، ويترك حتى ينضج .

- نخرج الدجاج من ماء السلق، يوضع جانبًا، ويصفّى من المرق.

- في قدر آخر على النار، يوضع الزيت، والمرق، والأرز حيث يكون مستوى الماء فوق مستوى الأرز بالسنتيمتر، ويقلب الخليط ثم يترك حتى ينضج.

- نسلق البطاطس خفيفًا، ً مع الاحتفاظ بشكلها.

- في قدر كبير، تخلط البازيلاء، والبطاطس جيدًا، ثم يضاف إلى خليط الأرز، يقلب بهدوء بشكل جيد كي لا يتكسر الأرز ويترك لمدة 5 دقائق على نار خفيفة.

- يرفع القدر عن النار، ويسكب الأرز في طبق التقديم وتوضع قطع الدجاج فوقه ويقدم.

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