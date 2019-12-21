تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الزردة

المقادير:

1-قطعتان من صدور الدجاج، خاليتان من العظم.

2- 100 جم من جبن الغرويار، وهو الجبن السويسري، مقطّع إلى مكعّبات صغيرة.

3- زيت نباتي.

4- 4 حبات من البطاطس، متوسطة الحجم، مقطّعة إلى مكعبات.

5- جزرتان مقطّعتان إلى شرائح.

6- ماء.

7- 200 جم من الزيتون الأسود المقطّع الخالي من النوى.

8- ملح، وقرفة، وفلفل أسود حسب الرغبة.

9- علبة من التونة بالزيت كبيرة الحجم.

10- بصلة، متوسطة الحجم، مفرومة فرماً ناعماً.

11- 100 جم من الجبنة البيضاء المقطّعة.

12- خمس حبات من الجزر مقطّعة إلى دوائر.

الطريقة:

- نسخّن ملعقتين من الزيت على النار بقلي البصل مع الدجاج؛ حيث نضيف التوابل إليهما.

- نغمر الدجاج بالماء بمجرد احمرار المكونات السابقة، ونغطي القدر ونترك الدجاج إلى أن يبدأ بالنضج.

- نقلي البطاطس، والجزر على النار، ونضعهما جانباً.

- نقطّع الدجاج إلى قطع صغيرة جداً، ونضعها جانباً، مع فصله عن مرقه والاحتفاظ به.

- على صينية مدهونة بالزبدة، نرص العديد من القطع عليه كنصف كمية الدجاج، والجبنة البيضاء، والبطاطس، والتونة، والزيتون، ثمّ نصب نصف مقدار المرق المتوّفر الموضوع جانباً مسبقاً، ونعاود تكرار هذه الخطوة مع ما تبقّى من مكونات.

- نبرش جبنة الغرويار فوق الطبقة الأخيرة، ثمّ نُدخل الصينية إلى الفرن لمدة ثلاثين دقيقة تقريباً، في حرارة متوسطة، ثمّ نخرجها ونُقدّمها وهي ساخنة.

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