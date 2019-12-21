ماذا يحدث لك إذا خرجت بشعر مبلل من البيت؟!

السبت 21 ديسمبر 2019

غالباً ما يتنبه الجميع لعدم الخروج من البيت بشعر مبلول خوفاً من الامراض، وقد أوضح بيرنهارت عضو الرابطة الألمانية للممارسين العوام، أن جسم الإنسان يحارب البكتيريا بشكل مستمر ليحمي نفسه من الإصابة بالأمراض، ولكن عند الشعور بالبرودة، نظراً لعدم جفاف الشعر، الأمر الذي يصعب صدّ كل البكتيريا.



وأشار إلى أنه إذا كان جهاز المناعة قوياً بشكل كاف، فلا تستطيع البكتيريا مهاجمته، حتى إذا كان الشعر مبللاً.

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لكن الأطباء يرون أن هذا الأمر يعتبر مسألة تعوّد أيضاً، فمن اعتاد على الخروج بشعر مبلل، يعتاد جسمه على أنه يفقد الحرارة من رأسه.

ولكن في كل الحالات يفضل أن يكون الشعر جافاً أو قليل البلل قبل الخروج من المنزل وتعريضه للهواء.