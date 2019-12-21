دراسة: 90% من حالات الموت المفاجئ حدثت لهذه الاسباب !

السبت 21 ديسمبر 2019

دلّت الدراسات الطبية على أن 90 في المئة من حالات الموت المفاجئ، كالتي تعرض لها أخيراً الفنّان الراحل ممدوح عبد العليم، تعود إلى مشاكل في جهاز القلب والشرايين، لذا إليك أهم النصائح لتفادي هذه الفاجعة.



لابد من القيام بحركات إحماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق، قبل أي مجهود رياضي.

تجنب الرياضة مباشرة بعد الأكل، مع شرب جرعتين إلى ثلاثة جرعات بعد مرور 30 دقيقة من التداريب.

تفادي المجهودات المكثفة والقوية في درجة حرارية خارجية تقل عن 5 درجات أو تزيد عن 30 درجة.

تجنب التدخين قبل المجهود بساعة وبعده بساعتين.

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تفادي أخد حمام بارد خلال 15 دقيقة التي تلي المجهود البدني.

عند الإصابة بالحمى، يجب تجنب ممارسة الرياضة، وكذلك خلال 8 أيام التي تلي نزلة الزكام.

القيام بكشوفات طبية عند استئناف التداريب من جديد بالنسبة لمن يتجاوزون 35 سنة من الذكور و45 سنة بالنسبة للإناث.

التصريح للطبيب بأي ألم في القفص الصدري وأي صعوبة في التنفس خلال المجهود الرياضي.

إشعار الطبيب بأي اختلالات في ضربات القلب خلال المجهود أو بعده.

تفادي تناول المنشطات واقتناء الأدوية دون استشارة طبية، و التوجه إلى الطبيب عند الإحساس بأي ألم خلال أو مباشرة بعد المجهود الرياضي.