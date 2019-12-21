هل طفلك الرضيع يحلم أثناء نومه؟

السبت 21 ديسمبر 2019

هل تساءلت يوماً إن كان طفلك الرضيع يحلم أثناء نومه؟ وما قد تكون الأحلام التي تراوده.



ووفقا لشاشة نيوز أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأطفال الرضع يحلمون أثناء نومهم أكثر ممّا تتوقعين! فإن نسبة الأحلام التي يراها الأطفال أثناء النوم تتخطى الـ50% بينما نسبة أحلام الكبار لا تتعدى الـ25%. وذلك لأن مرحلة النوم العميق لدى الأطفال الرضع أطول بكثير من مرحلة النوم العميق لدى الكبار.

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يشير الأطباء إلى أن الإنسان لا يحلم إلاّ بأمور سبق أن إختبرها أو عاشها في الحياة الواقعية . بالتالي إن أحلام الأطفال الرضع تتمحور حول الأمور التي يعيشونها أو يرونها في الحياة الواقعية. كلّما تطورت حواسهم (النظر، الشمّ، التذوق) كلّما كانت أحلامهم أوضح. فقد يحلم الأطفال حديثي الولادة بالبكاء والرضاعة لأن هذه هي الأمور التي يختبرونها في المرحلة الأولى من حياتهم. كلّما تقدم الطفل في العمر وأصبح بإمكانه أن يرى ويسمع بشكل أفضل، كلّما تطورت أحلامه وأصبح بإمكانه أن يرى أهله في الحلم، المنزل، الأصوات وغيرها من الأمور.

ما إن يبلغ الطفل عمر السنتين أو الثلاث سنوات، قد تراوده الأحلام الغريبة والخيالية التي تعبر عن مخاوفه وذلك لأن قدراته على التخيّل تقوى وتتطوّر أكثر في هذه المرحلة من عمره.