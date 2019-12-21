مدنية أمريكية تعلن عن دفع مبلغ مالي كبير لمن ينتقل للعيش فيها

السبت 21 ديسمبر 2019

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مدينة توبيكا عاصمة ولاية كنساس الامريكية، أعلنت عن دفع مبلغ مالي كبير لمن ينتقل للعيش داخل المدينة.



ووفقًا لموقع "فوكس نيوز"، فقد أعلنت توبيكا عن مبلغ يصل إلى 15 ألف دولار، ضمن إطلاق حملة بعنوان "اختر توبيكا" الأسبوع الماضي.

وتوفر حملة "اختر توبيكا"، حوافز من أصحاب العمل ومنظمة التنمية الاقتصادية المشتركة، لتشجيع العمال للعيش بالمدينة، التي تقع على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة كنساس سيتي ومقاطعة مدينة شاونى.

Advertisements

وِاشارت عاصمة كنساس التي بلغ تعداد سكانها حوالي 126 ألف نسمة، في تصريح لها، إلى أن الحوافز ستمنح بعد ان يقيم المرشحون في توبيكا لمدة عام كاملاً، بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار.

في حين، يحصل المرشحون على مبلغ قدره 15 ألف دولار في حال اتموا شراء منازل أو يعيدون تأهيلها من جديد.

وفي المقابل، صرح رئيس حملة "اختر توبيكا" باربرا ستابلتون، انه الحملة وضعت البرنامج بهدف الاستثمار، وصولاً إلى تعزيز المجتمع داخل المدينة المعروفة بلقب ولاية زهرة عباد الشمس.

ويحسب مكتب الإحصاء الأمريكي، فانه بلغ متوسط الإيجارات في مدينة توبيكا عام 2018، حوالي 751 دولار، وبلغ متوسط قيمة المنازل بنحو 100 ألف دولار.