هذا ما أوصانا به الرسول حتى لا نصاب بالتليف الكبدي!

السبت 21 ديسمبر 2019

روى عبد الله بن المبارك ، والبيهقي ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ، ولا يعب عباً ، فإنه من الكباد ". وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر ، وهي تفور لا يضرها صبه قليلا قليلا . والكباد هو وجع الكبد.



وقد روى الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

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"لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم فرغتم ".

تم الإثبات علمياً أن المسؤول عن الشعور بالعطش هو “الكبد” وعند شرب الماء دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد، فيصاب بما يعرف “بالتليّف الكبدي ”

أما إذا تم شرب الماء على مرات ..تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بإبتلاله وليونه فلا يسبب للكبد التآكل!!