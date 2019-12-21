شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تسوس الأذن.. وأسبابه؟ والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019

عادة ما نسمع بتسوس الأسنان، لكن هل سمعتم يوماً بتسوس الأذن؟؟ تتكون الأذن من ثلاثة أجزاء هي الأذن الداخلية و الخارجية و الوسطى، و يحدث تسوس الأذن عندما تذوب العظام الصدغية الموجودة خلف الأذن الوسطى.



ومن أخطر أنواع التسوس الكراتوما، و الكراتوما التهاب مزمن وخطير يصيب الأذن الوسطى و تتكون من خلايا جلدية تنمو في مكان غير مكانها الطبيعي و تبدأ بالظهور ككيس صغيرمن طبلة الأذن في الأذن الموجودة في الأذن الوسطى لعدة اسباب ويكون هذا الكيس الصغير خلايا بداخله تنمو وتكبر مع الزمن بطريقة تشيه تلك التي ينمو فيها الورم، و تنتشر بعد ذلك إلى باقي أجزاء الأذن و خاصةً إلى العظام الصدغية.

وتتميز الكراتوما بما يلي :

- بطيئة النمو فهي تنمو على مدى سنوات طويلة وقد تعطي المضاعفات بعد سنوات طويلة من المرض 5 – 20 سنة.

- تتميز طبيعة الكراتوما بقدرتها على إذابة الأنسجة والعظام المحيطة بها عن طريق إفراز انزيمات معينة تعتبر كتلة التهابية مليئة بالجراثيم.

- لا تصلها المضادات الحيوية ولا تستجيب لها.

تعتبر مرض غير معدي وعادة تبدأ منذ الصغر.

- في بعض الحالات تصيب كلتا الأذنين.

- تكون نسبة انتشار الالتهاب عند الصغار أكثر من الكبار بسبب هشاشة العظام الصدغية عند الصغار أما عند الكبار فان تصلب العظام الصدغية يقلل من انتشار الألتهاب.

الأسباب:

يعتبر السبب الرئيسي هو خلل في قناة أستاكيوس التي تربط بين الأذن الوسطى و الأنف وتقوم بموازنة الضغط الجوي بين خارج وداخل الأذن، و عند انغلاق القناة فان هذا يسبب ضغط سلبي في الأذن الوسطى.

بالتالي فان جزءا من طبلة الأذن سينسحب للداخل بشكل كيس، و مع بقاء انسداد القناة فان هذا الكيس المتشكل يتحوصل ويكبر مشكلا كتلة تسمى الكراتوما.

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أعراض الكراتورما

- دوران ودوخان بشكل خفيف.

- صديد مزمن يتميز بأنه قيحي ويميل الى الصفار وذو رائحة كريهة بسبب الألتهاب المترافق ونوعية الجراثيم، و لا يستجيب هذا الإلتهاب للمضادات الحيوية مهما كانت قوتها.

- نقص في القدرة على السمع بسبب حجم الكراتوما و حدوث نخر لعظيمات السمع و الأذن الداخلية.

المضاعفات

- تكون انتفاخ و خراج خلف الأذن ثقب مزمن في الأذن.

- انتقال الألتهاب الى الوجه العنق وتجمع الصديد داخل أغشية العنق والوجه.

- التهاب السحايا الدماغي.

- تجمع قيح وصديد التهابي على الغشاء الدماغي

- دوخان ودوار بسبب اصابة القنوات الهلالية المسؤولة عن التوازن في الأذن الداخلية.

- التهاب الدهليز.

- شلل العصب الوجهي السابع.

العلاج الوحيد لهذه الحالات هو التدخل الجراحي فقط تحت البنج العام و الذي يتم من خلاله تنظيف العظام الصدغية و لا يوجد أي دور للعلاج التحفظي، و عادةً ما تعطي هذه العملية نسبة نجاح عالية إلا إنها بحاجة الى مهارة وخبرة جراحية عالية وليست للهواة و يفضل إجراءها في وقت مبكر.