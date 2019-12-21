خلطات منزلية طبيعية لتنحيف ثنيات الظهر.. تعرفي عليها!

السبت 21 ديسمبر 2019

تعاني الفتيات من تراكم الدهون في أماكن غير مرغوبة، وختصة الفتيات اللواتي يكون جسمهن على شكل تفاحة، فالدهون المتراكمة في منطقة الذراعين، البطن والصدر لن تكون مشكلتن الوحيدة، إذ إن تراكم الشحوم في منطقة الظهر على شكل ثنيات هو العدوّ المجهول الذي لا يُعطى حقّه من التمارين الرياضية المعروفة والخلطات المنزلية.



وللحصول على ظهر سلس ورشيق، وللتخلص من الدهون المتراكمة حول حمالة الصدر كما أعلى خصر السروال من الخلف من دون أي عناء ومجهود، إليك خلطات منزلية طبيعية من حواضر منزلك تكرّرينها 3 مرات في الأسبوع، وهذه الخلطات هي:

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1- خلطة الزنجبيل: إعمدي إلى سحق حبّتين من الزنجبيل الأخضر لتصبح طريّة ثمّ إعجنيها من خلال إضافة كوبين من الشاي الأخضر غير المحلّى في شكل تدريجي. بعد الحصول على عجينة متماسكة، طبّقي الخليط على منطقة الظهر المراد تنحيفها، ثمّ لفّي ظهرك مع بطنك بورق النايلون الشفاف واللاصق، والمعروف بالـCling Film. أتركي المكونات لتتفاعل لمدّة ساعتين ثمّ إغسلي الموضع بالماء الفاتر.

2- خلطة القهوة: داخل مقدار كوب من الماء الساخن، أضيفي ما يقارب 6 ملاعق كبيرة من البنّ المطحون، وحرّكي جيّداً للحصول على مزيج متجانس. بلّلي ظهرك بالماء قليلاً واعمدي إلى تجفيفه بالمنشفة، ثمّ طبّقي الخليط عليه مباشرة، إبدئي بالفرك بشكل دائري لمدّة 15 دقيقة، ثمّ إستحمّي بالماء الفاتر المائل إلى الساخن ونظّفي بشرتك جيّداً.

3- خلطة العسل: إعمدي إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من العسل على حرارة بسيطة الإرتفاع، ثمّ أضيفي إلى العسل صفار بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. بعد مزج المكوّنات جيداً، طبّقي الخليط على منطقة الظهر ولفّيه بورق النايلون اللاصق. أتركي الخلطة لتتفاعل لمدّة ساعة ونصف ثمّ إغسليها بالماء الفاتر والصابون.