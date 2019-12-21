إدارة الدواء الأمريكية ترفض علاجا جديدا للإيدز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية علاجا قدمته شركة "جلاكسوسميث كلين بي إل سي" لمكافحة الفيروس المسبب لنقص المناعة (الإيدز) بحقنة واحدة في الشهر بدلا من الجرعات اليومية.

ويعد هذا التطور انتكاسة لشركة "جلاكسو" التي كانت تعول على العلاج الشهري للمساعدة في التفوق على منافستها شركة "جيليدساينس أي إن سي" في سوق أدوية فيروس نقص المناعة.

وقالت الشركة إنها ستعمل عن كثب مع إدارة الأغذية والأدوية لتحديد الخطوات التالية.