دراسة حديثة تثبت أن أمراض الأسنان مسبب رئيسي للآلام المبرحة في الظهر

برلين - لايف ستايل
كشفت دراسة أجراها الباحثون في جامعة "GZMK" الألمانية، أنه يوجد علاقة قوية بين الأمراض التي قد تصيب الفك والأسنان، والآلام المبرحة في الظهر.
وقال الدكتور، يوخن شميت، إن آلام الظهر من الممكن أن يكون سببها الأساسي أمراض الأسنان، نظراً لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب، بحسب ما ذكر موقع " tellerreport" الألماني.
وأشار طبيب الأسنان الألماني، إلى أن آلام الظهر قد ترجع، على سبيل المثال، إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي Temporomandibular joint dysfunction"، والذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.
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كما قد ترجع آلام الظهر أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر، لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر.
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