شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ينقص من وزنكم بنحو ٥ إلى ٦ كيلو في فترة ١٤ يوماً فقط والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 لن يعود الكرش المزعج مصدراً للقلق بعد قراءتكم لهذا المقال الذي يعرض لكم رجيم الكرش وهو رجيم مخصص لحرق الدهون المتراكمة في الكرش وحول الخصر ولشدّ البطن، كما أنه يستطيع أن ينقص وزنكم بنحو ٥ كيلوغرامات إلى ٦ في فترة لا تتعدّى الأسبوعين أي ١٤ يوماً فقط. وإليكم تفاصيل رجيم الكرش السّحري.

وجبة الإفطار الموحّدة خلال الـ ١٤ يوماً - ٣ أكواب ماء علي الريق - رغيف خبز - قطعة جبن قريش أو ١٠ ملاعق فول مع القليل من الزيت والليمون أو بيضة مسلوقة - قطعة أناناس أو كوب من عصير الغريب فروت - فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة السكر ويفضل فصله عن وجبة الإفطار لنحو ساعتين اليوم الأول الغداء: - ربع رغيف من الخبز - بيضتان مسلوقتان جيّداً - طبق شوربة خضار مكوّنة من الجزر والفاصولياء والبازلاء والكوسا أو طبق سبانخ - كوب من الشاي أو القهوة بدون إضافة السكر العشاء: - صدر دجاج مشوي بدون جلد أو مسلوق - ٥ ثمرات من الطماطم - ٥ حبات جزر - يمكن تناول ثمرة غريب فروت قبل النوم اليوم الثاني الغداء: - طبق من سلطة الفواكه الطازجة العشاء: - ربع رغيف - ربع كيلو من السمك المشوي - طبق سلطة مكوّن من الطماطم والخيار والكرفس - فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة السكر اليوم الثالث الغداء: - طبق من سلطة الفواكه الطازجة العشاء: - ربع رغيف خبز بلدي - بيضتان مسلوقتان جيّداً - طبق سلطة خضراء Advertisements - فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة السكر اليوم الرابع الغداء: - صدر دجاجة مشويّة أو مسلوقة حسب الرغبة لكن بدون الجلد - شرائح الطماطم - ثمرة غريب فروت ويمكن تناولها كوجبة خفيفة بين وجبتي الغداء والعشاء العشاء: - ربع كيلو سمك مشوي - طبق سلطة خضراء - فنجان شاي أو قهوة بدون سكر اليوم الخامس الغداء: - طبق من سلطة الفواكه الطازجة العشاء: - نصف رغيف خبز - بيضتان مسلوقتان - قطعة جبن قريش - شرائح الطماطم - فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة السكر اليوم السادس الغداء: - ربع رغيف - بيضتان مسلوقتان - طبق سلطة خضراء العشاء: - ربع كيلوغرام لحمة مشويّة أو مسلوقة - طبق سلطة خضراء - فنجان قهوة أو شاي بدون سكر اليوم السابع الغداء: - بيضتان مسلوقتان - طبق سبانخ أو شوربة خضار مكوّنة من الكوسا والبازلاء والفاصولياء والجزر حسب الرغبة العشاء: - ربع رغيف خبز - ربع كيلو سمك مشوي - ثمرة غريب فروت للتحلية ويفضل تناولها قبل النوم

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