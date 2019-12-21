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شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. وصفة سحرية من مكونين لنومٍ عميق والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
في ظل سرعة الحياة التي يعيشها الجميع في الاونة الاخيرة، انخفض معدّل ساعات النوم عند الرجال والنساء من 7-8 ساعات في اليوم إلى 6-7 ساعات. وقد لا يبدو هذا الاختلاف كبيراً لكنه يُحدث فرقاً هائلاً في الجسم.
وأشارت تحليلات جديدة الى أن الجسم خلال اليوم، يعمل بجهدٍ كي يقوم بالمهام المطلوبة منه لكنه يحتاج إلى كميّة مناسبة ليلاً ليرتاح وليعيد شحن نفسه كي يعيد الأمر نفسه في اليوم التالي. ويعتقد غالبية الناس أنّ النوم بشكلٍ جيّدٍ في الليل سيُشعرهم بالتعب في اليوم التالي لذلك إليكم هذه الوصفة السحرية للاستيقاظ صباحاً بنشاطٍ كامل.
تتألف هذه الوصفة من مكونين فقط: الملح والعسل.
وطريقة تحضيرها بسيطة :
امزجوا 5 ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي وملعقة صغيرة من الملح. وضعوا المزيج في وعاءٍ وضعوا القليل منه تحت اللسان كلّ ليلة قبل النوم.
إنّ مزيج الملح والعسل يُعزز إنتاج هرمون السيروتونين ويساعد على التخلص من التوتر بطريقةٍ طبيعية والحصول على نومٍ عميق وهادئ.
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