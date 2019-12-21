فاكهة ستغنيك عن جميع المنشطات الجنسية.. تعرف عليها!

السبت 21 ديسمبر 2019

إنّ تناول التين يساعد على ضبط الوزن وتحسين حالات الضعف الجنسي وعسر الهضم والامساك والسكر والسعال والربو. ويرجع خبراء التغذية كل هذه الفوائد العظيمة إلى غنى التين بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، بالإضافة إلى الألياف.



تمرّ جميع العلاقات الزوجيّة بفترات من البرود العاطفيّ والجنسيّ لأسباب متعدّدة، وبالإضافة لحلّ المشاكل والتوتّر الذي يعوق دون سير هذه العلاقة بسلاسة، هناك الكثير من الأطعمة التي تعمل على إشعال الحبّ من جديد بين الطرفين ومن أبرز هذه الأطعمة فاكهة التين التي تعمل على كمنشّط جنسيّ، وتقوّي الخصوبة وذلك بسبب احتوائها على الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، وكلاهما مهمّ لصحّة القلب وبالتالي سيصل الدم إلى جميع أنحاء الجسم بنشاط وإلى الأعضاء التناسليّة.

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ويعتبر التين من الفواكه المفيدة للنساء والرجال على حد سواء، نظرا لارتفاع الأحماض الأمينية فيه. فالأحماض الأمينية لها دور أساسي لا يمكن إغفاله في زيادة الرغبة الجنسية، كما يحتوى على كمية كبيرة من المركبات الكيميائية اللازمة لجسدك للقيام بوظائفه الحيوية ويؤدي نقص هذه المركبات للضعف الجنسي.

كما ان التين هو من أكثر أنواع الفواكه المثيرة للرغبة الجنسية، ويحتوي علي نسبة عالية من الألياف الطبيعية المفيدة لصحة القلب والتدفق الدموى للأعضاء التناسلية.

وقد أثبتت الابحاث فائدة التين فى تحسين القدره الانجابية لا سيما عند الرجال لا سيما لناحية زيادة انتاج عدد الحيوانات المنويه وتقليل الاصابه بالعقم.