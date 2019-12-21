خبراء: القطن يساعد على علاج الزهايمر!

السبت 21 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

بدأت في الصين الاختبارات على الأسرة لمستحضر طبي لعلاج مرض الزهايمر.



المستحضر الطبي الجديد يحتوي على مركبات الفلافونويد المستخلصة من بتلات شجيرات القطن.

Advertisements

وكما هو معلوم تتميز مركبات الفلافونويد بقدرتها على حماية الخلايا من الجذور الحارة ومكافحة الالتهابات.

وبدأ خبراء معهد شينجيانغ التقني للفيزياء والكيمياء بدراسة دور هذه المركبات في علاج مرض الزهايمر منذ عام 2003، وبعد أن اختبروا مركبات الفلافونويد على الفئران المخبرية اكتشفوا أنها تحسن الذاكرة.

وتمكن العلماء من الحصول على 20 مركبا من مركبات الفلافونويد موجودة في بتلات القطن وصنعوا منها أقراص أدوية قادرة على تحسين الذاكرة عند تناولها عبر جرعات صغيرة.