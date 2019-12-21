- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: القطن يساعد على علاج الزهايمر! والان مع التفاصيل
السبت 21 ديسمبر 2019
صورة أرشيفية
بدأت في الصين الاختبارات على الأسرة لمستحضر طبي لعلاج مرض الزهايمر.
المستحضر الطبي الجديد يحتوي على مركبات الفلافونويد المستخلصة من بتلات شجيرات القطن.
وكما هو معلوم تتميز مركبات الفلافونويد بقدرتها على حماية الخلايا من الجذور الحارة ومكافحة الالتهابات.
وبدأ خبراء معهد شينجيانغ التقني للفيزياء والكيمياء بدراسة دور هذه المركبات في علاج مرض الزهايمر منذ عام 2003، وبعد أن اختبروا مركبات الفلافونويد على الفئران المخبرية اكتشفوا أنها تحسن الذاكرة.
وتمكن العلماء من الحصول على 20 مركبا من مركبات الفلافونويد موجودة في بتلات القطن وصنعوا منها أقراص أدوية قادرة على تحسين الذاكرة عند تناولها عبر جرعات صغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: القطن يساعد على علاج الزهايمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.