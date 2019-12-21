شكرا لقرائتكم خبر عن طرق للحد من الرغبة في تناول الطعام! والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019

هل شعرتِ من قبل بالرغبة الشديدة في تناول نوع محدد من الطعام دون الشعور بالجوع؟ إن كنتِ تمرين بمثل تلك المشاعر بشكل منتظم، فقد يؤدي ذلك لزيادة كبيرة في الوزن، وهو ما لا ترغبين به.



لكن لا تنزعجي، هناك بعض الطرق الفعّالة التي ستساعدك على التخلص من تلك الرغبة في تناول الطعام والتحكم بشهيتك بسهولة،تعرفي اليها :

1- لا تهملي وجبة الإفطار

عند الاستيقاظ من النوم، يشعر الجسم بالرغبة في تناول الطعام للحصول على الطاقة اللازمة خلال اليوم. لذا، تأكدي من تناول وجبة إفطار غنية ومتوازنة خلال الصباح. لا يساعد ذلك فقط على تعزيز معدلات التمثيل الغذائي وحرق الدهون، لكن يجنبكِ كذلك الرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الوجبات.

2- تناول الطعام باعتدال

لا ينبغي أن تحرمي نفسك من تناول أي من أطعمتك المفضلة، لكن تناوليها باعتدال. تناول 6 وجبات صغيرة خلال اليوم يساعد على التحكم في مستويات سكر الدم، مما يعمل على منع تراكم الدهون داخل الجسم.

3- تناول الألياف الغذائية بوفرة

تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، خاصةً خلال الليل يساعد على الحد من الرغبة في تناول الطعام. خلال وجبة العشاء، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات كالخضروات، الفواكه، وأنواع السلطات. يساعد ذلك على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

4- تقليل تناول منتجات الدقيق الأبيض

تناول المخبوزات وأنواع الحلوى المصنعة من الدقيق الأبيض يساعد على الشعور بالجوع سريعًا نتيجة لخلل مستويات السكر في الدم.

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5- الحد من استخدام السكر أو الملح في الطعام

تناول السكر أو الملح بكميات كبيرة يزيد من الشعور بالجوع. ينصح بالحد من استخدامها مع استبدالها بالمكونات الصحية كالتوابل، البهارات وقطع الفواكه أو العسل.

6- الحد من مشروبات الكافيين

الإفراط في تناول مشروبات الكافيين أو الصودا يساعد على زيادة مستويات السكر في الدم. بدلًا من ذلك، تناولي الشاي الأخضر أو عصائر الفواكه الطازجة.

7- تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

توقفي عن تناول الطعام قبل الذهاب للنوم بحوالي 2-3 ساعات. فقد يؤدي تناول الطعام خلال الساعات المتأخرة من الليل لزيادة الرغبة في تناول الطعام، وهو ما يؤدي لعدم التخلص من السعرات الحرارية الزائدة أثناء النوم، وبالتالي تراكم الدهون وزيادة الوزن.

8- ممارسة التمرينات الرياضية

ممارسة التمرينات الرياضية يساعد على تحسين الحالة المزاجية، من خلال تحفيز إفراز الإندورفين، وهو ما يساعد على التحكم في الشهية.

9- شرب الماء

تعرض الجسم للجفاف يؤدي لزيادة الشعور بالجوع. احرصي على شرب الماء بوفرة خلال اليوم، واحتفظي دائمًا بزجاجة صغيرة من الماء معكِ أينما كنتِ للشعور بالشبع وتجنب الرغبة الزائدة في تناول الطعام.