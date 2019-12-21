كيف تحصلين على ملابس بيضاء ناصعة بطريقة سهلة؟!

السبت 21 ديسمبر 2019

كثيراً ما تصبح ملابسنا المفضلة خاصة الأبيض منها باهتة وقذرة ومبقعة ما يجبرنا عن التخلي عنها، لكن هناك نصائح وحيل سهلة لتنظيف الغسيل الأبيض ومنحه رونقاً خاصاً ومظهراً جديداً وناصعاً، وهي:



1- أضيفي ملعقة كبيرة من محلول الغسيل إلى وعاءٍ كبيرٍ مليء بالماء. ضعي الملابس في الوعاء، وبعد 15 دقيقة، ارفعيها ورشّيها بالبايكنغ باودر وافركيها جيداً قبل أن تضعيها مجدداً في الوعاء. وهذه المرة لمدة 10 دقائق فقط.

2- أضيفي 50 مل من الخل إلى وعاءٍ كبيرٍ مليء بالماء. إنقعي الملابس البيضاء في الوعاء لمدة نصف ساعة. وبعدئذٍ، ارفعيها، وبدلا من أن تعصريها، علّقيها على حبل الغسيل لتجفّ تحت أشعة الشمس.

Advertisements

3- إصنعي عجينةً من الماء وصودا الخبز. طبّقي العجينة على البقع العنيدة التي تأبى أن تزول عن ملابسك البيضاء وانتظري حوالى 30 دقيقة قبل أن تغسليها بالماء الفاتر والصابون.

4- إعصري ثمرة ليمون حامض على الملابس البيضاء أو البقع العنيدة التي تُشوّهها. ثم إفركيها بواسطة فرشاة أسنان قديمة. أعيدي الكرّة حتى يزول كل أثر للبقع وتستعيد ثيابكِ بياضها الجميل.

5- طبّقي عصير البطاطس إما على البقع الصفراء أو على كامل الملابس البيضاء المبقّعة، واتركيها تنتقع لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسليها جيداً بالماء الفاتر.

6- إمزجي نصف كوب من بيروكسيد الهيدروجين مع نصف كوب من صودا الخبز وكوب من الماء. طبّقي المزيج على البقع والأوساخ التي تُشوّه ملابسكِ البيضاء، ثم إفركيها جيداً قبل أن تغسليها بالماء الفاتر.