للنساء فقط.. هل مررت بإحدى هذه المواقف!

السبت 21 ديسمبر 2019

يمر الجميع بالكثير من المواقف المحرجة والمضحكة، لكن النساء بشكل خاص يتعرّضن لها بشكل شبه يومي، ومن أبرز هذه المواقف وأكثرها تكراراً هي:



- إنكسار الكعب: أنتِ متأنقّة وبأبهى حلتكِ، ولكن في لحظة واحدة، قد يتغير كلّ شيء وتصبح مشيتكِ مضحكة ومحرجة بسبب إنكسار كعبكِ العالي دون سابق إنذار.

- إنفلات حمالة الصدر: إما من الأربطة على الكتفين، أو من الخلف، لا يمكن لأي سيدّة أن تصف حجم الإحراج الذي تشعر به في حال إنفلات حمالة الصدر لديها في مكانٍ عام، خصوصاً إن كانت ترتدي ملابس ضيقة.

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- آثار الدورة الشهرية: كلّنا ندرك خطورة إرتداء ملابس فاتحة اللون خلال الدورة الشهرية ونبعد عن هذه الألوان تفادياً لأي حوادث محرجة، مثل تشكّل بقع حمراء على سروالكِ أو فستانكِ. والموقف الأكثر إحراجاً هو تلطيخ الأريكة أو المقعد تحتك واكتشاف المصيبة عند النهوض.

- الفستان والهواء: إن كنتِ ترتدين فستاناً واسعاً أو عباءة، إحذري الرياح الناشطة، وإلاّ لتحولت إلى نسخة عربية من مارلين مونرو و"الفستان الطائر"، ولكن في موقف محرج ومشهد بعيد كلّ البعد عن الإطار الفنّي الجميل.

- في صالون التصفيف: أنهى مصفّف الشعر عمله، وسألك عن النتيجة التي وجدتها بعيدة كلّ البعد عمّا أردته، حيث تكون إجابتك "لقد أعجبني شعري إلى حدّ كبير!" ولكنك في الواقع تنتظرين الذهاب إلى المنزل لفكّ التسريحة أو البكاء على شعرك.

- أحمر الشفاه على الأسنان: موضة أحمر الشفاه الأحمر أو العنابي مذهلة ومفعمة بالجاذبيّة، ولكنك لن تقدّري أثرها المدمّر والمحرج على إبتسامتك البيضاء في حال قام بتلطيخ أسنانك.