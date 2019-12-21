صحة ورشاقة

ماذا يفعل النسكافيه فى جسم الانسان؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 21 ديسمبر 2019

يعد النسكافيه من اشهر المشروبات التى يتناولها الكثير من الناس في الوطن العربي، لكن هناك اضرار كثيرة يسببها النسكافيه للانسان اذا تم تناوله بكثرة.

 

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ومن هذه الأضرار هي اضطرابات النوم والقلق ويسبب اضرار لعظام الانسان، وايضاً له تأثير على المعدة والجهاز الهضمي، وقد يسبب كثرة تناول النسكافيه عند النساء بمخاطر الاصابة بسرطان المثانة.

 

اما اذا تم تناول النيسكافيه بضوابط فإنه مفيد جدا للتقليل من الاصابة بمرض النقرص وهو منبه جيد للانسان ومنشط للذاكرة ويحمي من الاصابة من مرض الزهايمر في الكبر، كما أنه محفز جيد لكبد الانسان.

 

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