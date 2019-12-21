ما الذي تفعله هذه المرأة بقشور الموز؟

السبت 21 ديسمبر 2019

جرت مؤخرا دراسات عديدة على الموز وأثبتت جميعها أن للموز منافع شتّى على الصحة ويمكن استخدامه لأهداف مختلفة، وما يثير الإهتمام هو أنه يمكن استخدام قشرة الموز أيضا.



لذا في المرة القادمة عندما تأكلين الموز لا ترمي القشرة بل استخدميها في الإستعمالات السبعة التالية:

1. للتخلّص من البثور: للتخلّص من البثور أنت بحاجة لضماد وجزء من قشرة الموز. ضعي القشرة على البثرة وثبتيها بواسطة الضماد. أبقيها طيلة الليل. أعيدي الكرّة لعدة ليالٍ متتالية وستختفي البثرة.

2. للتخلّص من التجاعيد وحبّ الشباب: هذه العملية فعّالة جدًا ولا تتطلّب إلا بضع دقائق. كل ما عليك القيام به هو أن تفركي بشرتك بقشرة الموز وتنتظري نصف ساعة ثم أن تغسلي وجهك بالماء.

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3. للتنظيف: يمكنك تنظيف الأثاث والفضيّات والأحذية المصنوعة من مواد ملساء بواسطة قشرة الموز. سوف تلمع كأنها جديدة.

4. لتبييض أسنانك: إفركي أسنانك بالجهة الداخلية من قشرة الموز. قومي بهذه العملية يوميًا لمدة أسبوع وسوف تبهرك النتيجة.

5. للتخفيف من ألم لسعات الحشرات: ضعي جزءًا من قشرة الموز على مكان اللسعة وسوف تخفف من ألمك.

6. للتخلّص من عوارض الصّدفيّة: تلطّف قشرة الموز البشرة. إذا كنت تعانين من مشاكل الصدفيّة إفركي بشرتك بها وانتظري لمدة عشر دقائق ليبدأ مفعولها.

7. إستخدميها كبديل عن المسكّنات: إذا كنت تعانين من تهيّج البشرة إفركيها بقشرة الموز وانتظري من 10 إلى 15 دقيقة وستختفي العوارض.