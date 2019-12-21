أمور تدمر الدماغ.. ما هي؟

السبت 21 ديسمبر 2019

هنالك بعض الأمور التي تساعدنا على الوقاية من تدمر خلايا الدماغ, منها:



- عدم تناول وجبة الإفطار:

حيث لوحظ أن الناس الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سوف ينخفض معدل سكر الدم لديهم. وهذا يقود إلى عدم وصول غذاء كاف لخلايا المخ مما يؤدي إلى انحلالها.

- الإفراط في تناول الأكل:

الأكل الزائد يسبب تصلب شرايين الدماغ , مما يؤدي إلى نقص في القوة الذهنية .

- التدخين:

يسبب التدخين انكماش خلايا المخ وربما يؤدي إلى مرض الزهايمر.

- كثرة تناول السكريات:

كثرة تناول السكريات يعوق امتصاص الدماغ للبروتينات والغذاء، مما يسبب سوء تغذية الدماغ وربما يتعارض مع نمو المخ.

- تلوث الهواء:

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الدماغ هو اكبر مستهلك للأكسجين في أجسامنا. استنشاق هواء ملوث يقلل دعم الدماغ بالأكسجين مما يقلل كفاءة الدماغ.

- الأرق ( قلة النوم):

النوم يساعد الدماغ على الراحة . كثرة الأرق تزيد سرعة موت خلايا الدماغ.

- تغطية الرأس أثناء النوم:

النوم مع تغطية الرأس يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون ويقلل تركيز الأكسجين ممايؤدي إلى تأثيرات سلبية على الدماغ.

- القيام بأعمال أثناء المرض:

العمل الشاق أو الدراسة أثناء المرض تقلل من فعالية الدماغ كما أنها تؤدي إلى تأثيرات سلبية عليه.

- قلة تحفيز الدماغ على التفكير:

التفكير هو أفضل طريقة لتمرين الدماغ . قلة تحفيز الدماغ على التفكير تؤدي إلى تقلص أو تلف خلايا الدماغ.

-ندرة الحديث مع الآخرين:

الحوار الفكري مع الآخرين يساعد على ترقية فعالية الدماغ.